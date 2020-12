Snotneus? De zakdoekjesboom brengt binnenkort uitkomst in Muntel/Vliert

DEN BOSCH - Je kunt moeilijk zeggen dat Den Bosch vanwege allerlei bouwplannen en -projecten steeds groener wordt. Wél neemt het aantal bomen en planten binnen de gemeente gestaag toe. Zo ook in het gebied Muntel/Vliert, waar vrijdagochtend de eerste van de in totaal 73 nieuwe bomen de grond inging.

Bij de IJzeren Vrouw langs de Ophoviuslaan spannen medewerkers van het Dungense loon- en grondverzetbedrijf Van den Bersselaar zich in om een Perzische ijzerhout(Parrotia persica) te planten. Gertie van den Boogaard en Jan Bor, twee buurtbewoners, helpen samen met wethouder Mike van der Geld een handje mee.

„Het is mooi dat we als buurt nauw betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de plantplaatsen; dat zijn er uiteindelijk 21 geworden. Dit onderwerp leeft flink in onze buurt, er zijn dan ook vele suggesties gedaan”, verduidelijkt Bor.

Quote Het is mooi dat we als buurt nauw betrokken zijn geweest bij het aanwijzen van de plantplaat­sen; dat zijn er uiteinde­lijk 21 geworden Jan Bor, Buurtbewoner

Kantekening

„Bomen zijn in meerdere opzichten van toegevoegde waarde. Los van het feit dat zowel voor mens als dier de leefomgeving verbeterd wordt, houden ze onder meer water vast bij hevige regenval en geven ze schaduw bij hitte. Essentieel om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen”, vult Van den Boogaard aan. „Eén ernstige kanttekening: het zou een ongelooflijke ramp zijn wanneer de beoogde plannen doorgaan om uitgerekend hier in het park woontorens te laten verrijzen.”

Kees Flier, projectleider van het gemeentelijke vergroeningsplan, is te spreken over de diversiteit waarvoor is gekozen: „Van een sierkers of -appel, wintereik en zilverlinde tot een bijenboom, sneeuwklokjesboom en zakdoekjesboom. Die laatste is in volle bloei werkelijk een lust voor het oog. De witte bloemen hebben wel iets weg van zakdoekjes, wat de naam verklaart.”

Hij vervolgt: „Verder hebben we ingezet op kwaliteit. Geen kwetsbare bomen als een beuk of berk, maar soorten die - rekening houdend met de klimaatsverandering- tegen een ‘stootje’ kunnen. Voldoende wortelbare groeiruimte is daarbij meestal een belangrijke voorwaarde.”