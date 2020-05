Sobere, maar respectvolle dodenherdenking: ‘Anders dan we gewend zijn, maar doel is hetzelfde’

Het buitenterrein van Kamp Vught ligt er grotendeels verlaten bij. De plek waar normaal op 4 mei honderden mensen de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse militairen en verzetsstrijders herdenken, is nagenoeg uitgestorven. ,,Het is een andere dodenherdenking dan we gewend zijn, maar het doel is hetzelfde”, zegt Jeroen van den Eijnde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught maandagochtend.