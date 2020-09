Software Bosch bedrijf Enpicom kan belangrijke rol spelen bij zoektocht naar coronavaccin

Dat zegt mede-oprichter en CEO Jos Lunenberg van het jonge Bossche bedrijf. Dat heeft met het binnenhalen van het Canadese Prinses Margaret Cancercentre in Toronto als klant een belangrijke stap gezet in haar verdere uitbouw. Het Canadese gezondheidscentrum behoort volgens Newsweek tot de tien beste centra ter wereld voor de behandeling van kanker.

Analyse van cellen afweersysteem

Het centrum gaat het door Enpicom ontwikkelde immunoGenomiX (IGX) Platform gebruiken voor DNA-analyse van cellen uit het afweersysteem. Bij onderzoek naar behandeling van kankerpatiënten komen miljoenen gegevens beschikbaar. De software maakt een gebruiksvriendelijke analyse van deze gegevens mogelijk. Ook kunnen data makkelijk worden uitgewisseld met andere onderzoekers. Het Canadese onderzoekscentrum krijgt daarmee beter inzicht in het immuunsysteem en kan reacties op behandelingen bij kankerpatiënten beter voorspellen.

Tien nationaliteiten

Jos Lunenberg is blij met het contract voor Enpicom dat hij met anderen drie jaar geleden startte. Intussen werken er meer dan 25 mensen, met tien nationaliteiten: bio-informatici, software ontwikkelaars en commerciële medewerkers. ,,Dit contract is belangrijk in een tijd dat ziekenhuizen zich noodgedwongen vooral concentreren op COVID-19", zegt Lunenberg in het kantoor aan de Oranje Nassaulaan. Vanwege de groei en de aanwezigheid van andere datebedrijven verhuist Enpicom naar het Jheronymus Academy Data Science (JADS). Dat gebeurt in december.

Strijd tegen dodelijke ziekten

Het contract is dus een belangrijke stap in wat Enpicom wil zijn: wereldleider in het personaliseren van immunotherapie met ‘baanbrekende’ bio-informatica-methoden en moderne software. Het platform van Enpicom ondersteunt biofarmabedrijven en academische onderzoekscentra in hun zoektocht om het menselijke immuunsysteem het sterkste wapen te maken in de strijd tegen dodelijke ziekten.

Kerstboom aan antistoffen

De eerste versie van het platform werd in april 2019 gelanceerd. Inmiddels zijn er al enkele nieuwe versies beschikbaar. ,,Er komen steeds meer functionaliteiten voor analyse en beheer bij”, zegt Lunenberg. ,,Met de nieuwste module nu in ontwikkeling kunnen we een hele kerstboom van aan elkaar verwante antistoffen in kaart brengen. En zien welke ervan de beste binding hebben. Over die topselectie kunnen we een ‘laagje’ leggen om te zien wat de risico’s zijn. Dat is enorm belangrijk bij de ontwikkeling van medicijnen en vaccins.”

Lunenberg is ervan overtuigd dat het platform een belangrijke rol kan spelen bij de zoektocht naar een vaccin tegen corona. ,,Ook in Canada wordt ons product nu gebruikt voor de analyse van gegevens van 500 patiënten die ermee besmet zijn.”

Enorme stappen gezet

,,Er zijn best veel vaccins ontwikkeld de laatste decennia, maar daarbij zijn veelal traditionele technieken gebruikt. Met ons platform kunnen enorme stappen worden gezet. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe module zijn meer dan vijftig organisaties in heel de wereld betrokken.”

Na jaren van zaaien komt voor Enpicom de tijd van oogsten. Maar voorlopig kan het jonge bedrijf nog niet helemaal zonder de structurele steun van investeerders, zoals van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Medio dit jaar nog goed voor een injectie van 1,13 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken gaf recent nog een half miljoen voor verder onderzoek en ontwikkeling. ,,Het is goed dat het rijk juist ook in deze tijden blijft investeren in innovatie”, vindt Lunenburg.

Volledig scherm Blik op het analyseprogramma van Enpicom. © eigen foto