Soldaat heeft spijt van diefstal vlag en stuurt hem terug; Geniemuseum Vught is er blij mee

VUGHT - Een bijzondere vlag stelen, jaren op zolder laten liggen, wroeging krijgen en alsnog terugsturen. Het verraste ook het Geniemuseum in Vught maar ze zijn blij dat de vlag weer ‘thuis’ is. ,,Het was een dwaze actie”, schrijft de dader in een begeleidende brief.

Ze waren in Vught zeker verrast toen de vlag van ‘12 Pantsergenie compagnie’ bezorgd werd. Deze afdeling van het leger bestaat namelijk niet meer. ,,En hoewel het diefstal is en wij het afkeurenswaardig vinden, zijn we de betreffende persoon ook dankbaar”, schetst Henk Becks, woordvoerder van het Geniemuseum. ,,De kans is namelijk groot, dat de vlag er anders niet meer was geweest.”

Uniek exemplaar

Het Geniemuseum herbergt de geschiedenis van het Regiment Genietroepen en is als sinds 1970 gevestigd op de Van Brederodekazerne. Binnen geven oude uniformen, foto’s van vredesmissies, schaalmodellen en werktuigen van de Genietroepen een veelzijdig beeld. Buiten lopen bezoekers via de nieuwe poort en de Duitse vakwerkbrug de genietuin in en zijn grote objecten te bewonderen zoals: bruggen, bunkers, voertuigen, vaartuigen en pontons.

Quote Het werd een blok aan mijn been want een souvenir zet je ergens neer of hang je aan de muur Onbekende soldaat

De vlag is volgens Becks een mooie toevoeging aan de museumcollectie. ,,Omdat het een uniek exemplaar is en toebehoorde aan een inmiddels opgeheven onderdeel. Op dergelijke spullen moet je zuinig zijn”, verklaart hij.

4-tonner chauffeur

De onbekende soldaat was een 4-tonner chauffeur, ingedeeld bij het ondersteuningspeloton. ,,Mijn dienstplicht duurde twaalf maanden en liep af op 1 september 1992. Niet alleen nu maar ook toen, vond ik het een mooie tijd”, schrijft hij in een begeleidende brief.

Quote Op dergelijke spullen moet je zuinig zijn Henk Becks, Woordvoerder Geniemuseum

Een aantal jaren later bezocht hij een reünie van de 12 Pantsergenie compagnie. ,,Tijdens een dwaze actie heb ik toen de vlag gestreken en meegenomen als souvenir. Het werd een blok aan mijn been want een souvenir zet je ergens neer of hang je aan de muur. Ik durfde dat niet omdat ik inzag dat mijn dwaze actie gewoon diefstal was.”

Zolder opruimen

Tijdens het opruimen van de zolder kwam de soldaat de vlag weer tegen en kwamen de mooie herinneringen weer naar boven. ,,Die vlag hoort niet bij mij thuis, in een doos op zolder maar moet terug naar de eigenaar”, realiseerde hij zich en liet de vlag bij het Geniemuseum bezorgen.