Songfestival mag Den Bosch maximaal 3 miljoen euro kosten

Dat staat in het geheime voorstel dat woensdag om 12.00 uur openbaar gemaakt wordt, maar in het bezit is van het Brabants Dagblad. Den Bosch is elk moment aan de beurt om met een kleine delegatie het bidbook bij de NPO in Hilversum te presenteren.



In het voorstel staat ook dat de European Broadcasting Union (EBU) 5 miljoen euro bijdraagt aan de NPO, maar staat niets vermeld over de (financiële) bijdrage van de omroeporganisatie zelf. En ook niet van Libéma als eigenaar van de Brabanthallen, waar het evenement gehouden zou moeten worden.