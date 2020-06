Sons bedrijf moet stoppen met verkoop van nagemaakte Heijmans One

Geen denken aan windturbi­nes bij Rosmalen: ‘Zonde als we de polder naar de kloten helpen’

12:44 DEN BOSCH - Tegenstanders van een grootschalig windturbinepark met 60 tot 80 grote windmolens in de Rosmalense en Nulandse polder wijzen nu ook op de ‘grote cultuurhistorische waarde’ van het gebied. En maken zelfs de vergelijking met de felle strijd in de jaren zeventig om de Binnendieze in het centrum van de stad niet te dempen.