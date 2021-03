Sophie is groots met groen in Bossche Graafsewijk

video Daan is eindelijk van zijn ‘Legopoppe­tjes-kap­sel’ af en dat kostte hem 85 euro: ‘Ik heb heel dik haar’

3 maart DEN BOSCH - Hoe wanhopig moet je zijn om op de dag van de opening ‘s morgens om 06.30 uur al in de kappersstoel te gaan zitten om weer afscheid te nemen van je coronacoupe? Best wanhopig, zo blijkt in de kapperszaken. Van een wel heel vroege estafette-afspraak met kapster Debora - voor de familie Gorgels en hun ‘pruiken’ - tot 85 euro lappen voor een knipbeurt van Daan zijn ‘Legopoppetjeskapsel’ bij Clash in Den Bosch.