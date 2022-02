Sorgdrager lost Van de Mortel af bij International Vocal Competition (IVC) in Den Bosch

DEN BOSCH - Winnie Sorgdrager, voorheen onder meer minister van Justitie, lid van de Raad van State en voorzitter van de Raad voor Cultuur, wordt de nieuwe voorzitter van de International Vocal Competition (IVC) in Den Bosch. Ze volgt per 20 februari Roderick van de Mortel op.

Sorgdrager - zelf amateur-muzikant; ze speelt altviool - is sinds 2018 minister van staat. Ze zit momenteel de commissie voor die adviseert over diversiteit en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. IVC ziet in haar een bekwame voorzitter met kennis van de bestuurlijke omgeving en de culturele sector. ,,Ik zie uit naar de samenwerking met de IVC; de menselijke stem is nog altijd het meest natuurlijke instrument”, aldus Sorgdrager.

Het internationale klassieke zangconcours IVC staat hoog aangeschreven. Het wordt sinds 1954 georganiseerd. Het bestaat afwisselend uit een editie Opera | Oratorium en LiedDuo, waarbij een pianist en zanger samen optreden. Dit jaar is het weer de beurt aan Opera | Oratorium. Het concours begint voor de kandidaten op 23 juni en is voor publiek vanaf 24 juni te bezoeken. De halve finales zijn op 28 juni in Den Bosch, de finale met de Philharmonie Zuidnederland onder leiding van dirigent Hartmut Haenchen is op 2 juli in Eindhoven.

Van de Mortel naar Vereniging Sociëteit Casino

Bij die gelegenheid in juni wordt afscheid genomen van Van de Mortel. Hij is sinds 2007 voorzitter en lid van het bestuur van de IVC en nam onlangs het voorzitterschap van de Vereniging Sociëteit Casino in Den Bosch op zich. Als oud-wethouder cultuur van Den Bosch en burgemeester van Vught heeft hij zijn bestuurlijke kennis en kunde ingezet om subsidies te werven en veilig te stellen.

,,Ik hoop oprecht, dat de nationale, provinciale en lokale overheid samen met het bedrijfsleven blijven inzien wat voor een uniek concours de IVC is en hoe belangrijk dit instituut is voor jonge zangers en zangeressen van over de hele wereld.”