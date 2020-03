Soul Live Festival strikt grote namen met Joss Stone en Al McKay (Earth, Wind & Fire)

,,We hebben flink ons best gedaan", vertelt organisator Rik Buenen. De afgelopen jaren strikte de organisatie al Berget Lewis, Trijntje Oosterhuis en Alain Clark. ,,We wilden stappen maken", stelt Buenen. Een zo'n ‘stap’ is bijvoorbeeld Joss Stone, bekend van hits als You Had Me en Super Duper Love. ,,Met haar hebben we al jaren contact, maar het lukte elke keer nét niet. Vorig jaar zeiden ze al: ‘In 2020 moet het lukken.’ Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan.”

Earth, Wind & Fire

Maar Stone is niet de enige blikvanger van het festival. Buenen wist ook de Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience, een band rondom de voormalige gitarist en componist van de legendarische band, vast te leggen. ,,Dat zijn toch zes of zeven Grammy's die op het podium staan", weet Buenen. Verder komt Waylon optreden. ,,Speciaal voor dit festival komt hij met een repertoire vol met soul en funk.”

Zelf tipt Buenen The Brandon Brown Collective als dé verrassing van het festival. ,,Qua naam zijn ze misschien niet zo bekend. Maar in de band spelen muzikanten van Stevie Wonder en The Jacksons. En Mr. Mackenzie van The New Power Generation is de zanger. Dat gaat een feest worden.”

Stevie Wonder

De naam van Stevie Wonder is gevallen. Voor Buenen is het muziekicoon dé naam bovenaan zijn verlanglijst. ,,Zijn muzikanten heb ik al, hopelijk kunnen we hem verleiden om naar Den Bosch te komen", lacht Buenen.