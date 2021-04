SP en Vught Participeert: ‘Stikstofprobleem dé kans om N65-plan te heroverwegen’

Geen kroket maar ballen en rackets uit de muur: Den Bosch krijgt de eerste 'sportauto­maat' van het land

15 april DEN BOSCH - Geen kroket, frikadel of kaassoufflé uit de muur, maar een voetbal, bokshandschoenen of badmintonspullen als ‘gezonde snack’. In Den Bosch werd donderdagmiddag de eerste sportautomaat van Nederland geplaatst. ,,Met de sportautomaat zetten we actief in op het laagdrempelig stimuleren van sport en bewegen in de openbare ruimte”, zegt Huib van Olden, wethouder sport.