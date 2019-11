SP-fractievoorzitter Bram van Boven stapt uit Bossche gemeenteraad, te druk met werk en jong gezin

Bram Roovers neemt de plaats van Van Boven in de raad over, Cecile Visscher wordt na drie jaar opnieuw fractievoorzitter.



Van Boven (35) laat in een persverklaring weten niet over één nacht ijs gegaan te zijn. ,,In oktober 2015, tijdens mijn eerste jaar als raadslid, ben ik vader geworden van een tweeling. De laatste maanden bekruipt me steeds meer het gevoel dat ik mijn gezin te kort doe. Te vaak is mijn stoel aan tafel leeg, of is het snel snel eten en weer door. Ook de basale dingen als voorlezen aan mijn kinderen, sporten, of het gewoon thuis op de bank zitten, schieten er te vaak bij in. Dan gaat het malen en heb ik besloten dit moeilijke besluit te nemen.’’