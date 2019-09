SP Vught over openstelling Jagerboschlaan: ‘College hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren’

De gemeente kondigt in het lokale weekblad het aanpassen van de bebording aan. Nog voordat Vught heeft gereageerd op de berg zienswijzen die zijn ingediend. ,,Ongepast", vindt de SP. ,,Met deze stap geeft het college de boodschap af compleet onverschillig te staan ten opzichte van de overwegingen van vele Vughtse inwoners en Vughtse belangenorganisaties”, aldus SP-fractievoorzitter Suzanne van Wiggen.

‘Bezwaren uiten zinloos’

Ze noemt de handelwijze van Vught ongepast en niet respectvol richting de bezwaarmakers. ,,Het college hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren die geuit zijn in de zienswijzen voordat er verdere stappen werden genomen. Het kan het college niet ontgaan zijn hoezeer dit besluit een groot deel van onze inwoners aan het hart gaat. Pas na de behandeling van de zienswijzen had het besluit genomen mogen worden om eventueel de procedure een stap verder te brengen. Deze aankondiging zendt de boodschap uit dat bezwaren uiten zinloos is. De SP-fractie betreurt dat in hoge mate en begrijpt ook helemaal niet waarom er zoveel haast geboden is.”

Quote Het college hád respectvol kunnen handelen door éérst in te gaan op de vele bezwaren die geuit zijn Suzanne van Wiggen , Fractievoorzitter SP

Van Wiggen heeft het college van burgemeester en wethouders daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld. Van Wiggen: ,,Het college is er ons inziens nog steeds niet in geslaagd helder te verwoorden wat het nut en de noodzaak is van de openstelling van deze nu nog onverharde landweg. Dat mysterie wordt deels veroorzaakt door de wisselende boodschappen die het college mondeling en schriftelijk uitzend. Om die reden wil de SP-fractie onder andere helder verwoord zien wat exact de beweegredenen zijn van het dagelijks bestuur van Vught om de wens van vele honderden Vughtenaren te negeren.”

‘Mens is onbelangrijk’