SP Vught stelt naar aanleiding van kritisch rapport vragen over gang van zaken Theater de Speeldoos

Droogte De tuin sproeien met kraanwater, mag dat straks nog wel in Brabant?

7:11 DEN BOSCH - We zullen zuiniger om moeten gaan met ons drinkwater. Anders ligt een verbod op de loer dat we de tuin niet meer mogen sproeien met kraanwater. Al ziet Brabant Water meer heil in bewustwording dan in een verbod.