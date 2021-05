SP Vught wil om tafel over N65: ‘We moeten kijken hoe we de stikstofuitstoot kunnen terugdringen’

Onbegrijpelijk

Ook het antwoord op de vraag van de SP, of de verbetervoorstellen van het Comité N65 en Vught Participeert worden meegenomen, vindt Smith teleurstellend. ,,Uit de antwoorden blijkt dat er vooral ambtelijk contact is geweest met de provincie. Bestuurlijk is verzuimd om alternatieve voorstellen te doen om de geconstateerde te hoge stikstofuitstoot te voorkomen. Nu wordt de oplossing buiten het plan gezocht in het compenseren van de stikstofuitstoot elders. Een betere oplossing is natuurlijk aanpak bij de bron. We moeten eerst kijken hoe we de uitstoot die voortkomt uit de herstructurering, kunnen terugdringen. Dat zijn we ook aan onze inwoners, zoals verenigd in Comité N65 en Vught Participeert, verplicht.”