SP Vught wil weten wie opdraait voor kosten van schoonmaken vervuild bospad

VUGHT - De SP Vught wil weten wie verantwoordelijk is voor de kosten van het afgraven en opnieuw verharden van het Cromvoirtsepad in Vught. ,,Wie betaalt de herstelkosten, de afvoer en verwerking van het foute materiaal maar ook de eventuele herstelkosten die door derden zijn gemaakt in verband met beschadigingen?”, aldus Suzanne van Wiggen, fractievoorzitter van de SP.