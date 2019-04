SP zwaait uit protest Bossche raadsleden met zure matten uit bij reisje naar Wales

‘Wij vinden het te gek voor woorden’

Fractievoorzitter, Bram van Boven: ,,Wij vinden het te gek voor woorden dat de belastingbetaler op moet draaien voor dit teamuitje. De kosten zijn aanzienlijk, zo’n 40.000 euro, dat komt neer op ongeveer 800 tot 850 euro per persoon. In onze gemeente leven nog steeds mensen in armoede, zij gaan er nooit eens tussenuit. Dan vinden wij het bijzonder zuur dat de raad zich dit privilege toekent. Daarom ook de zure matten in de tasjes.’’

De SP is er niet op tegen dat er wordt stilgestaan bij de 75-jarige bevrijding van de gemeente. Van Boven: ,,In oktober wordt dit gevierd in de hele gemeente, waarbij alle kernen worden betrokken. Waarom dan niet die 40.000 euro besparen en dat bijdragen aan de viering in oktober?”. Bovendien ziet de SP liever dat er een kleine afvaardiging op reis gaat met mensen die de bevrijding hebben meegemaakt, of andere direct betrokkenen bij de bevrijding. ,,Dat bespaart geld en het is duidelijk dat het om herdenken gaat en niet om een een teamuitje met een serieus sausje’’, aldus Van Boven.