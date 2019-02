Spanje en Brabant wachten op wielerbazen

Lot van bomen op Bossche Parade is onzeker: afgelopen drie jaar zijn er 19 gerooid

17:51 DEN BOSCH - Het gaat hard met rooien van kastanjes op de Bossche Parade. Van de 135 kastanjes die er ooit stonden zijn er nu nog 101 over. Volgens een woordvoerder van de gemeente is onduidelijk of er dit jaar nog meer moeten wijken. Woensdagochtend verdwenen binnen een uur vier bomen grotendeels in een hakselaar. Even later herinnerden stompjes aan de bomen die er stonden.