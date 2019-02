Spannende nacht voor Brigitte Kaandorp en hondje Sproet, die wegliep na een optreden in Den Bosch

DEN BOSCH/VUGHT - De Dierenambulance Den Bosch, vrijwilligers van Dogsearch Nederland, Amivedi Den Bosch en de gemeente ‘s-Hertogenbosch, allemaal waren ze afgelopen maandag betrokken bij een grote zoekactie naar het hondje Sproet. De viervoeter van cabaretière Brigitte Kaandorp was tijdens of na een optreden weggelopen en werd een dag later pas teruggevonden.

Kaandorp gaf maandag een optreden in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Tijden of na dit opreden nam haar hondje Sproet de benen. Wat volgde was een flinke zoekactie naar het hondje. Vrijwilligers speurden de omgeving af, Amivedi verwerkte meldingen van mensen die de hond gezien hadden en een medewerker van de gemeente Den Bosch kijk camerabeelden terug.

Allemaal zonder succes, waardoor Sproet een koude nacht buiten tegemoet ging.

Een dag later kwam dan alsnog het verlossende woord. Sproet was gevonden, in Vught. Een flinke reis voor de kleine viervoeter, die er een lam pootje aan overhield. Terwijl de melder een oogje bij de hond in het zeil hield, werden Kaandorp en haar vriend jan ingelicht.