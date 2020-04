Spannende weken voor Cromvoirt: wordt het dorpshuis eindelijk opgeknapt?

Thuisonder­wijs in Den Bosch: Stichting Leergeld kan uitkomst bieden: ‘Maar veel voorraden zijn op’

16:43 Volgens een woordvoerder van de gemeente Den Bosch heeft de gemeente sinds de scholensluiting ‘een intensieve samenwerking’ met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. ,,We hebben gevraagd of er nog leerlingen zijn die niet mee kunnen doen aan het thuisonderwijs omdat er geen computer voor handen is. In het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is dat niet aan de orde. De inventarisatie van het primair onderwijs is nog niet geheel afgerond.’’