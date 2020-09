Sparrenburg en Poort van Vught: niet wachten maar zelf inrichtingsplan wijk maken

Gemeenten laten bewoners steeds vaker meedenken over de toekomst van hun wijk. Sommige bewonersgroepen wachten echter niet op die uitnodiging maar nemen het heft zelf in handen. Zoals bewonersgroep Poort van Vught en wijkraad Sparrenburg.

VUGHT/ROSMALEN - In Vught-Noord is de laatste decennia onnoemlijk veel gebouwd. Er ligt nog maar een klein stukje braak: een deel van het Isabellaveld, tussen het spoor en de Kampdijklaan. Daar zijn inmiddels 53 woningen gebouwd. ,,Bij de indeling van die wijk hebben omwonenden echter geen inspraak gehad in de indeling", schrijft de bewonersgroep Poort van Vught. Terwijl dit door de gemeente wel was beloofd.

Om te voorkomen dat de gemeente zelf alles alweer tot op de centimeter gaan invullen, heeft de bewonersgroep nu een gedegen eigen voorstel uitgewerkt. Op basis van bestaande gemeentelijke uitgangspunten en visies met betrekking tot wonen en groen gebruikt.

Hopen dat plan inspireert

De bewoners vinden het belangrijk om serieus mee te denken omdat deze hoek van Vught een belangrijke groene entree van de gemeente wordt; op loopafstand van Den Bosch en vlakbij belangrijke natuurgebieden als Gement, Bossche Broek en Vughtse Heide. ,,We willen laten zien hoe mooi het Isaballaveld met de resterende 66 woningen kan worden ingericht”, zegt de bewonersgroep. ,,Wij hopen dat dit plan inspireert en laat zien wat voor mooie ideeën het kan opleveren als de gemeente geëngageerde burgers de ruimte geeft om samen hun ideeën vorm te geven.”

Plek Rodenborch College

Betrokken inwoners kent de gemeente Den Bosch ook. Het meedenken is hier vormgegeven door dorps- en wijkraden. Maar in de Rosmalense wijk Sparrenburg willen ze ook niet wachten totdat de gemeente uitgewerkte ideeën komt bespreken voor de plek waar nu het Rodenborch College zit. De school gaat in 2022 verhuizen naar de Groote Wielen. ,,Wij willen als wijkraad en wijk zeer tijdig betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen. Daarom gaan we daar donderdag zelf creatief over nadenken”, zegt voorzitter Aad van der Steen.

We gummen de rest uit

Hij verwacht dat na donderdag een paar suggesties door werkgroepen worden uitgewerkt. ,, We gaan ervan uit dat wonen in principe de bestemming wordt van het schoolterrein. Sporthal en de andere school zijn gegevens, die blijven er. De rest gummen we uit en vullen we opnieuw in.”

Volledig scherm Een deel van de nieuwbouwwijk Isabellaveld is al ingevuld. © Marc Bolsius