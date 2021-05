Speciaal kistje in stadhuis en het verhaal achter struikelstenen. De Mediamannen maakten documentaire

OVERLAST Overlastge­vers Wilhelmina­b­rug mogen toch naar Stadskloos­ter, beveiliger kost 90.000 euro

1 mei DEN BOSCH - Stadsklooster San Damiano aan de Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch kan toch van pas komen om de overlast rond de nabijgelegen Wilhelminabrug aan te pakken. De gemeente weet dat veel bewoners rond het klooster er niets van moeten hebben. Toch wordt nagegaan of daar de komende zes maanden ‘gecontroleerde inloop’ mogelijk is.