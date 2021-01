Speciaal programma voor jeugd in de Hambaken voorkomt (vuurwerk)incidenten

In een enquête lieten de deelnemers weten dat het programma ervoor heeft gezorgd dat zij de vakantie op een leuke en betekenisvolle manier hebben doorgebracht. Ook hebben zij volgens beleidsmedewerker Hiwi Abdel Jabar ‘geleerd hoe ze moeten debatteren en niet doelloos thuis of op straat te gaan hangen’.

Uitlaatklep voor jongeren

Vanaf Kerstmis tot en met oudejaarsdag was het jongerencentrum in de Hambaken in totaal 8 dagen speciaal geopend voor een programma dat was bestemd voor jongeren tot 18 jaar. ,,Er waren mogelijkheden om hen een uitlaatklep te bieden. Juist tijdens deze lastige periode van strenge lockdown is het heel erg belangrijk om in contact te blijven met kwetsbare jongeren’’, zegt Youssef Noudri namens Hambaken Connect.