Speciaal voor jongeren; gratis schaatsen op ijsbaan in Den Bosch-West; idee van Wasima Mudian (15)

,,Er is bijna niks te doen voor jongeren in Den Bosch West. Ja, in het jongerencentrum. Maar buiten niet. Daarom leek het mij leuk een ijsbaan aan te laten leggen. Niet alleen voor mensen uit West’, zegt Wasima.

Prikkel voor de stad

De leerling van de Sancta Maria Mavo reageerde een poosje geleden op een oproep van de gemeente die met het Cityboost jongeren van 12 tot 30 jaar uitdaagt om om de stad een prikkel (boost) te geven. En dat mag best iets kosten. Voor de ijsbaan van 60 vierkante meter trekt de gemeente volgens Cityboost-coördinator Kim van den Dungen zo’n 3.000 euro uit. ,,Als de kosten wat minder hoog waren, dan zouden we de baan wat langer laten liggen. Maar per dag is het een nogal hoog bedrag. Daarom blijft het bij twee dagen’’, zegt Van den Dungen.

Volledig scherm Jongerencentrum 4West aan de Eendenkooi. Bij dit gebouw waar PowerUp073 allerlei activiteiten begeleidt wordt een ijsbaan aangelegd. © Marc Bolsius

Behalve voor baan zorgt de gemeente er ook voor dat er dertig paar schaatsen klaar liggen waarvoor je in tegenstelling tot bij het Bosch Winterparadijs niet hoeft te betalen. Wasima zorgt er met andere jongeren voor dat het niet alleen bij een ijsbaantje blijft. ,,We willen het gezellig maken bij de baan. Dat doen we met lichtjes en kerstbomen. En we willen jongeren uit de wijk laten zorgen voor de muziek. Als dat niet lukt dan proberen we een diskjockey te huren.’’

’Leuk om in het park te schaatsen’

Het was de bedoeling dat de schaatsbaan zou komen te liggen in het Beatrixpark. Maar omdat het te kort dag was om vergunningen te regelen, is besloten om de baan aan te leggen bij het jongerencentrum. ,,Het was leuk geweest om in het park te schaatsen. Maar het is ook bij het jongerencentrum’’, zegt Wasima.