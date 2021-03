Speciaal voor vleermuizen nieuwe bomen op de Parade, alleen is het de vraag of er vleermuizen zijn

Bestuurder ziet Audi in vlammen opgaan in Rosmalen

21 maart ROSMALEN - De bestuurder van een Audi heeft zaterdagavond met eigen ogen toe moeten kijken hoe zijn voertuig in vlammen opging aan de Blauwe Sluisweg in Rosmalen. Dat gebeurde iets na negen uur in de avond.