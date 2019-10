Speciale app moet gehandicapten slimmer laten parkeren in Den Bosch

DEN BOSCH - In Den Bosch snel te weten komen waar gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar is? Dat kan binnenkort met een speciale app. Het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch, de gemeente en provider Spotten werken gezamenlijk aan een proef met ‘slimme parkeerplaatsen’.

Het komende half jaar testen 50 bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart of de app uitkomst biedt in de Bossche binnenstad en spoorzone. In dat gebied krijgen alle 79 openbare gehandicaptenparkeerplaatsen (met uitzondering van parkeergarages) een sensor. Met deze ‘verklikker’ is direct duidelijk of de parkeerplaats beschikbaar is. Deelnemers aan de proef kunnen dat zien in een app op hun telefoon of ander mobiel apparaat. Als er inmiddels een andere auto staat, dan wordt de automobilist automatisch doorgeleid naar het dichtstbij zijnde alternatief.

Laagdrempeliger

,,We voorkomen onnodig zoeken en een grotere loopafstand. Zo maken we het voor hen laagdrempeliger om mee te doen in de samenleving”, aldus wethouder Ufuk Kâhya.

Roos Kapteijns, voorzitter van het Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch, is blij met het experiment. ,,Het is niet zo dat er een gigantisch probleem is. Maar ik weet bijvoorbeeld dat twintig procent van onze gehandicapte platformmedewerkers soms heel wat blokjes om moet rijden om een beschikbare parkeerplaats te vinden. En dan scheelt het nog dat zij de parkeerplaatsen kennen. Als mensen weten dat deze app bestaat, zal er zeker belangstelling voor zijn.’’

Kenteken niet geregistreerd

De gemeente hoopt met de nieuwe gegevens het parkeerbeleid beter af te kunnen stemmen op de behoefte. Volgens de gemeente blijft de privacy gewaarborgd: omdat niet wordt bijgehouden welk type auto op een parkeerplaats staat. Ook het kenteken zou niet worden geregistreerd.

Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart die regelmatig parkeren in de Bossche binnenstad of spoorzone kunnen zichzelf aanmelden voor de pilot. Dat kan via IoTStadslab@s-hertogenbosch.nl. Ook nodigt de gemeente deelnemers uit per brief.