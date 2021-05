Speciale lintenactie voor Mariamaand: ‘Leg een knoop voor elk probleem’

‘Eenvoudig maar impactvol’

Dirriwachter: ,,Het leggen van een knoop is een eenvoudig maar impactvol ritueel. De deelnemers leggen net zoveel knopen als zij op dat moment problemen ervaren. Het is de bedoeling dat het lint vervolgens wordt neergelegd bij een kaars, beeldje of afbeelding van de Zoete Moeder. Dat kan in alle stilte gebeuren. Maar het is ook mogelijk dat mensen tijdens de Zoom-bijeenkomst laten weten waarom het probleem gaat.’’

Het thema van de Mariamaand is bedoeld om te verbinden aan problemen op allerlei niveaus. Dirriwachter: ,,Het kan gaan om conflicten tussen volkeren die met elkaar in de knoop zitten, problemen in jouw stad of wijk. Of dierbare familieleden die met elkaar overhoop liggen of unieke dilemma's. Maria is er in alle gevallen voor iedereen, om troost en hulp te bieden.