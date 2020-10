Speciale regeling voor mantelzorgers die met auto op pad gaan

Geen uitzonde­ring, maximaal 30 bezoekers in theaters en bioscopen in regio Den Bosch en Oss

30 september DEN BOSCH - Niet meer dan 30 bezoekers in theaters, bioscopen en filmzalen in de regio Den Bosch, Oss en Uden. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch en voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord Jack Mikkers heeft woensdagmiddag besloten in deze regio geen ontheffingen te geven.