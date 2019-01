Speeddate is een uitkomst voor roze wensouders

DEN BOSCH - De eerste speeddate voor roze wensouders in Den Bosch leverde vorig jaar zo’n 50 aanmeldingen op. De tweede avond is binnenkort.

Quote Het is het eerste contact. De eerste stap. En het is nogal wat. Maurits Zwijgers, Roze wensouder Een aparte maar waardevolle ervaring, noemt Maurits Zwijgers de speeddate waar hij 2,5 jaar geleden met echtgenoot Rob aan deelnam. Homo- en lesbische stellen kunnen hierbij een wensouder van het andere geslacht of een donor treffen. Andersom kunnen single-heterovrouwen er mogelijk een homostel ontmoeten om een gezin te stichten of kunnen heteromannen zich als donor aanbieden voor een lesbisch stel.

,,Het is het eerste contact. De eerste stap. En het is nogal wat’’, zegt Zwijgers. ,,Mede door de gesprekken die je op zo’n avond voert, kom je erachter wat wel bij je past en wat niet. Voor de speeddate zijn wij eerst naar een informatie-bijeenkomst geweest. Je krijgt uitleg over de mogelijkheden en waar je op moet letten. Een jurist adviseerde bijvoorbeeld om de afspraken die je met de donor maakt vast te leggen in een contract of iemand vertelt zijn ervaringen met adoptie. Voor ons paste co-ouderschap het beste.’’

Oude schoolvriendin met kinderwens

Uiteindelijk diende de moeder van hun dochtertje Madee zich buiten de speeddate om aan. ,,Een oude schoolvriendin, alleenstaand en met nog een kinderwens op haar veertigste, heeft ons benaderd. Dat geluk hadden wij.’’

Quote Je kunt als stel wel een oproep op Facebook plaatsen, maar daar komt van alles op af. Dit is echt voor gelijkge­stem­den. Maurits Zwijgers, Roze wensouder Voor veel roze wensouders is de speeddate, een initiatief van Stichting Meer dan Gewenst, een uitkomst. De landelijke stichting voor Roze Ouderschap begon er mee in Amsterdam, maar inmiddels zijn er ook speeddates in Meppel, Groningen (plaatselijke stichting in samenwerking met Meer dan gewenst) en - voor de stellen in Noord-Brabant en Gelderland - in Den Bosch.

,,Met name in deze regio kwam de behoefte aan een speeddate naar voren. Apeldoorn/Arnhem was een blinde vlek op de kaart. Je kunt als stel wel een oproep op Facebook plaatsen, maar daar komt van alles op af. Dit is echt voor gelijkgestemden’’, aldus Zwijgers, mede kartrekker van de speeddate in Den Bosch. ,,Op basis van wat mensen vooraf aan wensen opgeven, worden ze ingedeeld en wordt een schema opgesteld. Een gesprek duurt vervolgens acht minuten. Na afloop is er een borrel. Zo’n bijeenkomst is ook een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.’’

Al vijftien speeddate-baby's

De eerste keer in Den Bosch leverde vorig jaar zo’n 50 aanmeldingen op. Wat de speeddates zelf opleveren, blijft vaak ongewis. Zwijgers: ,,Natuurlijk zijn we daar nieuwsgierig naar, maar het is moeilijk na te gaan. Soms ontvang je een geboortekaartje, wat heel leuk is.’’ Inmiddels heeft, voor zover bekend, de vijftiende speeddate-baby het levenslicht gezien en er is een tweeling op komst.