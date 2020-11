Speeltuin betreden op eigen risico (voor 0 tot 99 jaar)

DEN BOSCH - De speeltuin op de Reit in Den Bosch moet ‘playground’ worden voor meerdere generaties. Mét Wifi, een hekwerk, en picknicktafels voor ouderen , zodat ‘zij een oogje in het zeil kunnen houden’. En opa en oma mogen gerust mee ravotten.

De speeltuin met de Blauwe Bultjes vormt een unieke verschijning. De speeltuin in De Reit is wel dringend aan een upgrade toe. Voor de oudere jeugd is de inrichting saai.

Daarnaast is het trapveldje van stoeptegels verre van ideaal. ,,Dit moet anders", weet buurtbewoner Stefan Versteeg die samen met de kids ideeën heeft verzameld. ,,Ook de oudere wijkbewoner moet erbij betrokken worden."

Niet lang nadat de school uit is verschijnen de eerste kinderen bij de speeltuin die zich bevindt tussen de Vijfde Reit en Tweede Reitse Dreef. Femke van de Klashorst(11) loopt samen met enkele vriendinnen naar de 'Japanse' duoschommel. ,,We kunnen hier niet veel, behalve een beetje schommelen. Alleen de kleintjes vinden de toestellen leuk", vertelt ze.

Volledig scherm Janey Hessels, Femke Klashorst, Selina Heesakkers en Devany Geevers liggen gezusterlijk op een van de vier Blauwe Bulten in de speeltuin in De Reit. Waar de bulten eigenlijk voor dienen, mag Joost weten... © Chris Korsten

WiFi, please!

,,Een trampoline of een hoge glijbaan missen we. Selina Heesakkers(10) is een grote voorstander van de komst van een hippe kabelbaan. ,,En nóg iets: er moet snel wifi komen, we hebben nu geen bereik. Kunnen we straks eindelijk TikTokken!”

Quote Er moet snel WiFi komen, we hebben nu geen bereik. Kunnen we straks eindelijk TikTokken! Selina Heesakkers(10)

Levi van de Wassenberg(9) heeft ook iets zinnigs te zeggen: ,,Een trapveldje van stoeptegels, dat is ouderwets. Een tijdje terug heb ik er kapotte knieën van gekregen. Waarom geen kunstgras? En waarom niet aan alle kanten een hekwerk eromheen? Misschien is een combinatie met baskets nóg beter.”

Oogje in het zeil houden

,,Je hoort het: ideeën genoeg", reageert Stefan Versteeg(35) die ook poolshoogte is komen nemen. ,,Wie evenmin aan hun trekken komen, zijn de oudere generaties. Daarin moet verandering komen. De speeltuin moet bestemd zijn voor iedereen van 0 tot en met 99 jaar. Een optie is om picknicktafels over het terrein te verspreiden. Terwijl ze met elkaar aan het kletsen zijn, kunnen opa's en oma's tevens een oogje in het zeilen houden. En wie weet gaan ze dan mee ravotten.”

Quote Het streven is dat in het eerste kwartaal van 2021 het gehele plan rond is, met inbegrip van de financiën Klaas Terwisscha, projectleider wijkbeheer/wijkregisseur Noord

Klaas Terwisscha, projectleider wijkbeheer/wijkregisseur Noord tot slot: ,,Het streven is dat in het eerste kwartaal van 2021 het gehele plan rond is, met inbegrip van de financiën. Rekening houdend met de levertijd van de toestellen zou na de zomer de upgrade een feit moeten zijn."