Speeltuin ’t Kwekkeltje in Rosmalen kleurt middagje geel en blauw: ‘Djakuju (dankjewel) voor alles’

Herdenking NM Kamp Vught met foto’s van 750 mensen die zijn overleden of gefusil­leerd in het kamp

VUGHT - Twee jaar op rij was het publiek vanwege corona niet welkom, maar vandaag is de herdenking op het terrein van Nationaal Monument Kamp Vught weer als vanouds. Met sprekers zoals Antoine en Vincent de Kom, nabestaanden van oud-gevangene van Kamp Vught Anton de Kom en met foto’s van de 750 mensen die zijn overleden of gefusilleerd in Kamp Vught.

4 mei