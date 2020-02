Speeltuin 't Kwekkeltje luidt noodklok: ‘Zonder genoeg vrijwilligers gaan we niet open’

Jeugdzorg­bed­den weg in Oss en Boxtel, kan dat wel?

11:00 DEN BOSCH/OSS/BOXTEL - Jeugdzorginstellingen Oosterpoort (Den Bosch, Oss) en De La Salle (Boxtel) moeten bedden schrappen. Maar minder dan zij vorig jaar vreesden toen de gemeenten meer wilden bezuinigen. Resultaat van maandenlang overleg. Of ze nou blij zijn? Dat vinden ze een groot woord. Want niet duidelijk is hoeveel bedden ze in 2021 en later nog af moeten breken.