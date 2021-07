Spel met duizend begrippen over Vught; variant op populaire ‘30 Seconds’ valt in de smaak

VUGHT - De Vughtse variant van het populaire gezelschapsspel 30 Seconds vindt volgens bedenkster Ellen Lamers gretig aftrek. ,,Ik had in de voorverkoop al meteen honderd bestellingen voor ‘Fan van Vught’. Het loopt supergoed.”

Huisje ten Halve, ON THAT ASS, ‘t Smidje en Het Klaverblad. Het zijn zomaar een aantal Vughtse begrippen die zijn opgenomen in de Vughtse variant van 30 Seconds. Het doel van het spel is om per ronde zoveel mogelijk van de vijf begrippen op een kaartje te omschrijven zodat teamgenoten de begrippen kunnen raden. Het idee is afkomstig van Ellen Lamers. ,,Ik krijg heel veel leuke reacties. Van ‘super spel’, 'we hebben ons rot gelachen’ tot aan ‘een echte aanrader voor een gezellige avond met veel herinneringen'.”

Duizend begrippen

Het gezelschapsspel bevat volgens Lamers duizend begrippen over de gemeente Vught. ,,Het is een spel voor jong en oud. Ook de bekende ‘verkeersagent’ Piet Schuurmans komt er in voor. En sigarenmagazijn De Sport, beter bekend als ‘Tilly’ of op stap in Cromvoirt bij 'platte Annie'. Plezier, gezelligheid en leuke verhalen zijn gegarandeerd.”

Broer bracht Bossche variant op de markt

Bram van Berkel, de broer van Lamers, bracht een Bossche variant op de markt. ,,Het idee was een 30 Seconds met een specifiek thema, een thema wat veel mensen zou aanspreken", schetst Lamers. De Bossche variant heet ‘Ons Den Bosch'.

Volledig scherm Bram en Melanie van Berkel brachten Ons Den Bosch op de markt. © copyright Marc Bolsius

Vughtenaren zijn en blijven volgens haar trots op het dorp. ,,Vught heeft zoveel mooie dingen en dat zit allemaal in dit spel. Het is dus nog leerzaam ook. Het is super leuk dat iedereen enthousiast is over het spel en dat maakt mij best wel trots.’’

Facebook en Instagram

Fan van Vught is bij meerdere winkels te verkrijgen waaronder: Sigarenmagazijn De Sport, Kaatje Jans, Bruna, Wereldwinkel (DePetrus) en Autobedrijf Theo van der Heijden. ,,En mensen die alle nieuwtjes rondom het spel willen volgen, kunnen terecht op de Facebookpagina Fan van Vught en Instagram.”