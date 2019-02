'Speldenprikjes uitdelen' met het Pubercafé in Den Dungen

Video Automobi­list knalt op verkeers­paal in Den Bosch, bestuurder gewond naar ziekenhuis

8:02 DEN BOSCH - Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval in Den Bosch. Rond 02.25 uur kwam de bestuurder van een personenauto op de kruising van de Veldekade en de Hekellaan in botsing met een verkeerspaal.