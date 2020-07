Splijtende verdeeldheid over windturbines in de polder

DEN BOSCH - Tegenstanders van grote aantallen windturbines in Den Bosch waren het al oneens met de gemeente. Een gesprek had voor meer begrip over en weer moeten zorgen. Maar beide partijen kwamen niet eens tot een afgesproken gezamenlijke verklaring. ,,Slordig’’, reageren de tegenstanders.

Volgens voorzitter Pascal Spelier van GROEN inZicht was afgesproken met een gezamenlijke verklaring te komen, maar die blijft uiteindelijk achterwege. ,,Wij hadden de nodige aanpassingen op het tekstvoorstel van de gemeente. De projectleider liet weten die niet zomaar te accepteren. Waarop wij gezegd hebben: waarom zouden we nog met een gezamenlijke verklaring komen als wij het over veel zaken niet eens zijn?’’

Slordig

Afgelopen woensdag was het gesprek tussen beide partijen en donderdagochtend zou het tekstvoorstel van de gemeente komen. Dat werd na gebel over en weer donderdagavond elf uur, waarop op vrijdag GROEN inZicht besloot toch maar van een gezamenlijke verklaring af te zien. ,,Slordig’’, noemt Spelier de gehele gang van zaken.

Zes of zeven?

De gemeenteraad had GROEN inZicht en de gemeente (wethouder Mike van der Geld, een projectleider en een ambtenaar) aan tafel gedirigeerd. Want, hoe zijn die grote verschillen van aantallen windturbines die er in Den Bosch moeten komen te verklaren? De gemeente heeft het over meer dan twintig en dat er in de Rosmalense - en Nulandse Polder ruimte is voor zo’n zestig windreuzen. Volgens de vereniging GROEN inZicht is zes tot zeven windmolens in de gehele gemeente voldoende en is een windmolenpark in de polder geheel uit den boze.

Meningsverschil blijft

,,Een prettig en open gesprek'', benadrukt Spelier meerdere malen, ,,maar het is ook duidelijk dat beide partijen van mening blijven verschillen over de uitgangspunten van elkaars berekeningen en de opgave om duurzame energie op te wekken.''



GROEN inZICHT zegt onder meer de cijfers uit het Klimaatakkoord te gebruiken en rekent deze cijfers door naar het elektriciteitsverbruik van Den Bosch in 2030. Den Bosch zegt er onder meer van uit te gaan dat in 2050 alle elektriciteit (ook voor de industrie) binnen de eigen gemeente opgewekt wordt en rekent dat terug naar 2030 om het doel te bepalen. Op twee punten is GROEN inZICHT het met de gemeente wél eens. Spelier: ,Op twee punten is GROEN inZICHT het met de gemeente eens. ,,Wat de opbrengst van windturbines zou kunnen zijn en dat er rekening gehouden moet worden met zonne-energie op grote daken.”

Helaas, niet gelukt

Wethouder Van der Geld reageerde gistermiddag in een brief naar de gemeenteraad. Daarin erkende hij de verschillende uitgangspunten. Over de mislukte gezamenlijke verklaring wijst de wethouder naar GROEN inZicht. ,,Helaas is dat niet gelukt, omdat GROEN inZICHT er de voorkeur aan geeft hun eigen gedetailleerde verslag aan te bieden en in te gaan op de verschillen.’’

Protest

De gemeenteraad bespreekt dinsdag- of woensdagavond de plannen voor windturbines. Er is onder tegenstanders een oproep gedaan om vanmiddag vanaf 17.00 uur te protesteren tegen de grootschaligheid van de plannen in de polder. Het protest is niet door GROEN inZicht georganiseerd.