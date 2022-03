‘Spoken word’ hoeft niet in een hokje: ‘Als het klinkt, dan is het goed’

DEN BOSCH/TILBURG - Is het poëzie? Literatuur? Rappen zonder muziek? Nou, misschien wel van alles een beetje. Spoken word - het ritmisch voordragen van teksten - is vooral wat het is. Krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd.

Want er is altijd licht / Als we de moed hebben het te zien / Als we de moed hebben het te zijn.

Weet je nog, vorig jaar januari? Amanda Gorman met haar voordracht The Hill We Climb tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. Woorden, waardig, gedragen en gestut met kleine gebaren in ruim 5 melodieuze minuten, die indruk maakten. En nog altijd ultra-actueel in het licht van de oorlog in Oekraïne. Maar al kan de democratie tijdelijk uit het veld geslagen worden/ Verslagen wordt ze nooit.

,,Heel persoonlijk, die voordracht toen. Amanda Gorman is een goed boegbeeld voor spoken word’’, stelt Teddy Tops. Net als Amara van der Elst trouwens, vorig jaar mei spreker bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Tops: ,,Ooit was het een manier om tekst te onthouden, nu is het een hele eigen vertelvorm. Een vorm waarbij je écht iets kunt vertellen.’’

Schrijver, programmamaker en Bosschenaar Tops is artistiek leider en host van Mensen Zeggen Dingen, een platform voor poëzie en performance. Een karavaan van jonge mensen die pen en microfoon hanteren die op 9 maart (en 13 april en 11 mei) neerstrijkt in de Verkadefabriek en op 21 april in De Nieuwe Vorst in Tilburg. In een poging deze vorm van woordkunst breder te laten wortelen.

Afro-Amerikaanse gemeenschap

,,Spoken word is afkomstig uit de Afro-Amerikaanse gemeenschap en is onderdeel van de jongerencultuur. Het is logisch dat je er in de randstad eerder mee in aanraking komt. Het wordt door sommigen gezien als een lelijke vorm van poëzie, maar je kunt ook zeggen: poëzie is heel laf.’’

Met een mix van van alles en nog wat - poëzie, poetry slam, proza, punchlines, toneel, comedy, rap, singer-songwriting - worden vanuit een grote betrokkenheid zowel maatschappelijke thema’s aangekaart (klimaat, racisme) als heel persoonlijke onderwerpen gedeeld (psychische problemen, identiteit). Rauw en mooi, krachtig en kwetsbaar. Dicht op de huid. Bijna bloot.

,,Zelf zie ik het als de podiumkunst van het ritmisch verwoorden van maatschappelijk geëngageerde thema’s’’, zegt de Arnhemse Stadsdichter Jesse Laport. Hij is een van de mensen die op 9 maart iets voordraagt in Den Bosch. ,,Ik zeg tegenwoordig niet meer dat ik gedichten schrijf, maar teksten.’’

Dat dekt de lading beter, vindt Laport. ,,Spoken word hoeft niet per se in een hokje. Het is veel toegankelijker dan poëzie. Door zijn vorm, omdat het niet zo hoogdravend is. En je hoeft als je ernaar kijkt en luistert niet stil te blijven zitten. Het enthousiasmeert jongeren zelfs om poëzie te gaan lezen.’’

Geen stijve harkerij, maar samen genieten

Tien minuten maximaal per artiest bij Mensen Zeggen Dingen waardoor het even verrassend als afwisselend blijft, zo bleek bij de eerste editie in Den Bosch van begin februari. Geen stijve harkerij, maar relaxed samen genieten van knutselen met taal. Tops: ,,Dan klopt het grammaticaal maar niet. Boeie. Als het klinkt dan is het goed. Kunst is iemand iets laten voelen. Laten beleven. Spoken word is daar een heel mooie vorm voor.’’

Ze wil ervoor zorgen dat het serieus genomen wordt. ,,Ook bijvoorbeeld door fondsen die nog steeds in hokjes als podiumkunst en literatuur denken. Zij zien spoken word niet. Toch zijn we wel op weg naar meer bekendheid. Op festivals duikt het op en ik krijg steeds minder de vraag: wat is het?’’

