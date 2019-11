Sponsor FC Den Bosch distantieert zich van racisme én van clubtrainer: ‘Dergelijk gedrag is ontoelaatbaar’

Of het bedrijf als sponsor van de voetbalclub blijft, laat ze nog in het midden. ,,We wachten de uitkomst van het onderzoek af, alvorens een besluit te nemen rondom sponsoring van de club", laat het uitzendbureau weten.

Passende maatregelen voor trainer

Het bedrijf voelt zich genoodzaakt te reageren omdat ze ‘dagelijks met alle lagen van de bevolking werken’, stelt directeur Luc Boers van het uitzendbureau desgevraagd. ,,Ik en mijn medewerkers krijgen er van veel mensen vragen over. We willen met dit gedrag echter op geen enkele manier mee geassocieerd worden, terwijl we toch op het shirt staan.”

Boers oordeelt ook hard over het commentaar dat trainer Erik van der Ven na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior gaf, waarop een hoop kritiek kwam. ,,Dat waren gewoon geen handige opmerkingen. Ik hoop dat de club daar dan ook passend op reageert.” Over wat passend is, stelt Van der Ven dat 'dit niet aan hem is'.

Volledig scherm coach Erik van der Ven of FC Den Bosch during FC Den Bosch - Excelsior NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR Agency

Juist omdat we gedrag kennen

De sponsor, die op de achterkant van het shirt staat, is twee jaar geleden begonnen met sponsoring van de club, maar deed dat met enige terughoudendheid, stelt Boers. ,,Juist omdat we het gedrag op de tribunes kennen.” Maar vanwege de FC Den Bosch Foundation haakte het uitzendbureau toch aan. ,,Precies dit item was juist een reden om in te stappen. We willen als bedrijf geen eendagsvlieg zijn die betaalt en daarvoor hun naam op het shirt krijgt. Juist met de Foundation wilden we aan de slag voor maatschappelijke doelstellingen en tegen zaken als racisme en vandalisme. We hebben ons zwaar verbonden aan de club.”