Sponsorloop basisschool De Piramide levert bijna 14.000 euro op voor aanpassing van de schoolpleinen

Brugklas­sers Pierson College gebruiken Goede Vrijdag voor het goede doel

10:33 DEN BOSCH - Op verschillende plekken in de Bossche binnenstad zijn vrijdagochtend tientallen brugklassers van het Pierson College in Den Bosch in actie voor het goede doel. Ze verkopen op Goede Vrijdag paaseieren en andere lekkernijen en de opbrengst is voor Stepping Stone Liberia.