Sponsorloop gevangenen Vught levert 2500 euro op voor zieke kindjes Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wooncoöpe­ra­tie Habitat Vught zeer teleurge­steld over voortgang ‘senioren­pro­ject’ Martinil­aan

13:20 VUGHT - Het bestuur van de wooncoöperatie Habitat is ‘zeer teleurgesteld’ over de voortgang van het seniorenproject aan de Martinilaan in Vught. Habitat is vorig jaar opgericht door senioren die graag in Vught willen blijven wonen en zich inzetten voor meer seniorenwoningen in het dorp.