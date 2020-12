Spoor Den Bosch-Vught op de schop; ProRail start met archeologisch onderzoek

Vuursteen uit de prehistorie, resten van gebouwen of delen van een verdedigingswerk? Ook ProRail archeoloog Suzanne van der A is benieuwd wat ze gaat aantreffen in de grond langs het spoor in Vught.

Op vier locaties worden in de tweede week van januari vijf à zes proefsleuven van zo'n vier meter breed en variërend in lengte gegraven. ,,Locaties met veel potentie om iets waardevols te vinden”, schetst Van der A. ,,Het is ook voor ons nog spannend.”

De archeoloog baseert zich op kaarten, literatuur én eerdere grondboringen die een veelbelovend en onaangeroerd bodemprofiel lieten zien. Eén van de locaties, tussen de Loonsebaan en Willem III-Laan, ligt vlakbij het Isabellaveld. Daar werden vorig jaar drie skeletten gevonden van soldaten die sneuvelden tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. ,,Het is dus mogelijk dat we daar nog meer vinden van de 80-jarige oorlog.”

Volledig scherm Op het Isabellaveld in Vught zijn vorig jaar drie skeletten van soldaten gevonden. © Miranda van Houtum/BD

De andere drie locaties bevinden zich langs het spoor ten noorden van de Prinsenlaan (twee proefsleuven), tussen de Van Miertstraat en het spoor ter hoogte van de Molhuysenstraat en langs het spoor ten zuiden van de Michiel de Ruyterweg. ,,Hier gaan we vooral op zoek naar vondsten uit de prehistorie.”

Mocht er iets bijzonders of waardevols worden aangetroffen dan wordt de opgraving volgens de archeoloog groter gemaakt. Eerder werden er ook waardevolle opgravingen gedaan in Vught aan het Maurickplein en Vught beschikt over verschillende 'schatten’ in de grond. ,,Cultuurhistorische elementen die samenhangen met de militaire rol die Vught heeft vervuld, vanaf de zeventiende eeuw tot in de Tweede Wereldoorlog maar veel archeologische resten in Vught gaan ook terug tot in de late middeleeuwen.”

Er zijn volgens de ProRail archeoloog ook nog enkele locaties die mogelijk in de bouwfase moeten worden onderzocht. ,,Plaatsen waar nu nog bomen staan en we nog niet bij kunnen. Die onderzoeken krijgt de aannemer als opdracht mee.”

Wie die aannemers worden, is nog niet bekend. Het aanbestedingstraject moet nog starten. Een volgende stap is het aanleggen van het tijdelijke spoor zodat treinen tussen Eindhoven en Den Bosch kunnen blijven rijden tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarna begint de daadwerkelijke bouw van de verschillende spooraanpassingen. Er wordt in zones van zones van zo’n honderd meter gebouwd. De bouw duurt ongeveer vijf jaar.

Tussen Den Bosch en Vught wordt het traject uitgebreid van drie naar vier sporen en worden vijf overwegen opgeheven. In Vught wordt het spoor, grofweg tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg, verdiept aangelegd.