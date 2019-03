Spoorbewoners zijn petitie gestart: ‘Stop het project Meteren/Boxtel’

Overlast wordt veel groter

,,Wij constateren dat de Betuweroute speciaal is aangelegd voor goederentreinen, maar het tarief voor het rijden daar hoger is dan over het spoor door de woonbuurten. Het Rijk faciliteert extra hard rijden door deze woonwijken (bijvoorbeeld het project Sporen in den Bosch). Wij constateren dat voornoemde overlast hierdoor nog veel groter wordt. Binnenkort wordt er een besluit genomen over het project Meteren/Boxtel. Wij verzoeken het project Meteren/Boxtel te heroverwegen. Goederentreinen moeten anno 2019 niet door woonwijken worden geleid. We vragen ook naar nut en noodzaak gezien Europese ontwikkelingen; de steeds lager uitvallende prognoses over de hoeveelheid goederentreinen.”