Spoorovergang Orthen open of dicht? In mei valt de beslissing

Droom eigen huis Bossche jongeren minstens negen maanden uitgesteld

3 maart DEN BOSCH - De zeventien jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking die al jaren wachten op een eigen woning op de locatie van voormalige basisschool De Vlieger in Hintham moeten nog minimaal negen maanden geduld hebben. Tegen het einde van dit jaar moet duidelijk zijn of het al klaar liggende bouwplan tóch wordt uitgevoerd of dat er een totaal nieuw plan komt.