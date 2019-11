Spoorplan Meteren-Boxtel ‘in de wacht’ vanwege stikstof; dit jaar toch niet ter inzage

Arriva begint met nieuw leenfiets­sys­teem in Den Bosch: ‘Kris kras in de stad’

7:30 DEN BOSCH - Arriva start in het voorjaar in Den Bosch met een nieuw leenfietssysteem. Op verschillende plaatsen in de stad komen speciale zones om een Bravo-fiets op te pikken en achter te laten. Wie er eentje wil gebruiken, moet daarvoor een speciale app op de smartphone installeren.