Sporten in groepen ook op grote parkeerplaatsen in Den Bosch en in buitenbad Kwekkelstijn

Sloopkogel doet zijn werk bij KPN-blok aan Prins Bernhard­straat

16:00 DEN BOSCH - Het is massief, groot en en ook niet echt mooi: het KPN-gebouw aan de Prins Bernhardstraat in Den Bosch. Of eigenlijk moeten we zeggen dat het massief en groot wás, maar nog steeds niet mooi ís. De sloop van het gebouw is namelijk begonnen. Er komen honderden (sociale) huurwoningen in dit nieuw stukje binnenstad.