Sportiom was ‘een bijzonder bad, maar wel gedateerd'

In Vietnam omgekomen Myrna (24) uit Den Bosch geëerd met speciaal carnavals­lied

14:19 DEN BOSCH - De verslagenheid is onverminderd groot bij het gezin Reinhard uit Den Bosch. In juni kwam de jongste dochter Myrna op 24-jarige leeftijd plotseling om het leven tijdens een reis in Vietnam. Om haar te eren hebben de zussen Iris en Rachel onlangs het carnavalsnummer Hoogheid uitgebracht. ,,Myrna hield wel van een feestje, in én buiten de Oeteldonkse landsgrenzen.”