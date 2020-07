Sportiom wil stoppen met recreatieve ijshal

Sportfondsen is sinds 1 januari 2019 de exploitant van Sportiom. Sinds de start in 1998 was Libéman partner van de gemeente bij de exploitatie.

Maar Libéma verloor de inschrijving voor een nieuwe exploitatietermijn van 20 jaar van Sportfondsen, dat in Nederland meer dan driehonderd accommodaties heeft. Sportfondsen gaf in haar offerte aan dat het onder andere geen gebruik wil maken van aanvullende subsidies van de gemeente in de exploitatie. En dat scheelt een hap, want Den Bosch droeg in 2019 nog bijna 870.000 euro aan de exploitatie van het sport- en vrijetijdscentrum.

In een brief van B en W worden de raadsleden in Den Bosch bijgepraat over de ontwikkelingen bij Sportiom sinds begin 2019.

Volgens afspraken met de gemeente is Sportfondsen vrij om te bepalen wat ze met de recreatieve ijsbaan wil doen. De gemeente heeft daar geen zeggenschap over. Die gaat alleen over de sportonderdelen sporthal, sportijsbaan, doelgroepen - en 25 meterbad en Aqua Fun.

Aqua Fun is op dit moment buiten gebruik vanwege een forse verbouwing. In oktober moet dit bad weer open gaan. De gemeente investeert als eigenaar 2,6 miljoen euro in de renovatie.

Bowlen of midgetgolf

Sportfondsen wil de recreatieve ijsbaan ICeFun sluiten omdat ze denkt met andere activiteiten meer te verdienen. De exploitant denk op die plek aan nieuw functies die meer op vrije tijd zijn gericht, zoals bowlen en midgetgolf, blijkt uit de brief van B en W. Sportfondsen wil verder de entree, de kassa's en het sportcafé van het Sportiom moderniseren. Wanneer dat moet gaan gebeuren is nog niet duidelijk.

Bij de start van het Sportiom koos het toenmalige college van B en W ervoor om eigendom, beheer en verhuur van het Sportiom en de parkeerterreinen bij aparte NV's onder te brengen. Intussen is dat vereenvoudigd en is de gemeente helemaal eigenaar van gebouwen, ondergrond en parkeerterreinen.

Uitstel betaling huur

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het zwembad van het Sportiom tot 20 mei gesloten geweest. IJshal, sporthal en welness/fitness zelfs tot 2 juli. Dat heeft grote financieel gevolgen voor de exploitatie van het complex.

Sportfondsen heeft bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun. B en W hebben de huur voor de maanden maart, april en mei kwijtgescholden, net als bij andere verenigingen. Ook krijgt Sporfondsen uitstel van betaling voor de huur.