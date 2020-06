Sportkleding ‘weggeefbeurs’ gaat vanwege corona niet door; Vught komt met alternatief

Noodzaak

De beurs werd de afgelopen jaren druk bezocht. ,,Daarom wilden we uiteraard dit jaar de derde editie van de weggeefbeurs houden", aldus Ellen Huinink, coördinator Kinderen in armoede bij gemeente Vught. ,,Maar net als voor heel veel andere evenementen kan de weggeefbeurs vanwege corona niet plaatsvinden zoals we dat gewend waren. Gezien de noodzaak hebben we besloten om de beurs niet af te gelasten maar op een andere manier in te richten. Meer gericht op de vraag waarbij we later het aanbod proberen te zoeken.”