Sportschoolhouder over coronamaatregelen: ‘Net op de weg terug en dan nu weer dit’

,,We hebben net de stickers om afstand te houden van de vloer verwijderd en nu moeten ze er zeker weer op", verzucht Gemmy Schellekens. Samen met haar man Jan heeft ze drie sportscholen: Tiga in Boxtel en City Gym in Den Bosch en Rosmalen. De fitnessbranche was al hard getroffen door de eerdere lockdowns. ,,We waren net weer aan het opkrabbelen", zegt Schellekens. Ze draait er niet omheen dat de coronamaatregelen haar bedrijf de nodige klanten scheelt. ,,Misschien wel de helft ging bij de strenge lockdown. Daar was zo'n 20 procent alweer van terug. Mensen zeggen heel snel een abonnement op, nog voordat maatregelen van kracht worden. Ik denk dat we nu al weer zo'n dertig afmeldingen per locatie hebben.”