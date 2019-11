Sportsponsoring rond Den Bosch: commercie of elkaar helpen?

Als eigenaar van Brasserie Onder Ons in Vught heeft Mike van de Sande helemaal niks met volleybal. Toch prijkt de naam van zijn restaurant dit seizoen op het T-shirt van VVC Dames 1. ,,We hebben hier een aantal vaste gasten die lid zijn van VVC. Op een gegeven moment vroegen ze of ik ze wilde sponsoren. Waarom ook niet? Ik ondersteun liever een lokale vereniging dan een club met landelijke uitstraling, in bijvoorbeeld Groningen.’’



Sportverenigingen worden gerund door vrijwilligers. Maar zonder de steun van lokale sponsoren zouden ze niet bestaan. Of het nu gaat om de groenteboer op de hoek van de straat, de plaatselijke autohandelaar of het bouwbedrijf van de voorzitter: in elk dorp of elke stad zitten ondernemers die plaatselijke sportverenigingen ondersteunen. Waarom doen ze het? ,,Ik doe het vóóral voor die meiden’’, zegt Van de Sande, die 250 euro per jaar betaalt. ,,Natuurlijk hoop je dat het in het dorp iets doet voor de naamsbekendheid van je zaak en dat de speelsters een keer langskomen voor een broodje. Maar onder de streep word ik er niet rijker van.’’