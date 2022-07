Staat je fiets al een hele poos bij station Vught? Pas dan op, na 14 juli is hij weg

Vrouw (68) uit Rosmalen niet door misdrijf om het leven gekomen, zoon (40) weer vrijgela­ten

ROSMALEN - De vrouw die woensdagavond dood werd aangetroffen in haar woning in Rosmalen, is geen slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat is de voorlopige conclusie na de sectie op haar lichaam en het rechercheonderzoek. De politie meldt dat de zoon van de vrouw is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

