Stadsblad Den Bosch houdt op te bestaan, Bossche Omroep voortaan op woensdag bezorgd

Uitgeverij De Persgroep heeft besloten de krant op te laten gaan in de Bossche Omroep. Die huis-aan-huiskrant zal voortaan niet meer op zondag in de bus vallen, maar op woensdag. Het Stadsblad had naar eigen zeggen een oplage van 80.000 exemplaren, die werden verspreid in Den Bosch en Vught.

De markt van gratis huis-aan-huiskranten heeft te leiden onder een dalende advertentiemarkt. Volgens Jan van Dun, directeur lokale media van de Persgroep, is er in veel steden en gemeenten nog maar plek voor één huis-aan-huiskrant. ,,Terwijl er soms wel drie zijn met allemaal dezelfde problemen. Dit leidt tot allerlei bewegingen binnen de huis-aan-huiskranten. Sommige titels worden verkocht, andere titels worden aangekocht”, zo zegt hij in het Stadsblad.